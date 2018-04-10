У Маріуполя двоє голкіперів знаходяться в лазареті

Воротарі Маріуполя Рустам Худжамов і Євген Гальчук відновлюються від пошкоджень.

Про їх стан розповів клубний лікар Дмитро Лісіцин, пише сайт клубу.

"Гальчук в зіткненні отримав легкий струс мозку. Через кілька днів Женя приступить до легких тренувань. У Рустама пошкодження литкового м'яза. Він продовжує відновлюватися", - сказав Лісіцин.

Як відомо, Маріуполь зіграє з Вересом 14-го квітня.

Раніше повідомлялося, що фанати Маріуполя й Динамо побилися з поліцією.