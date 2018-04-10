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44 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]10.04.2018 17:55
У Маріуполя двоє голкіперів знаходяться в лазареті
Воротарі Маріуполя Рустам Худжамов і Євген Гальчук відновлюються від пошкоджень.
Про їх стан розповів клубний лікар Дмитро Лісіцин, пише сайт клубу.
"Гальчук в зіткненні отримав легкий струс мозку. Через кілька днів Женя приступить до легких тренувань. У Рустама пошкодження литкового м'яза. Він продовжує відновлюватися", - сказав Лісіцин.
Як відомо, Маріуполь зіграє з Вересом 14-го квітня.
Раніше повідомлялося, що фанати Маріуполя й Динамо побилися з поліцією.
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