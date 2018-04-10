СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
79 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.04.2018 20:29
Шахтар і Динамо розсудить Труханов. Інші суддівські призначення на 27-й тур УПЛ
Стали відомі арбітри, які працюватимуть на матчах 27-го туру УПЛ.
14 квітня, субота
"Шахтар" - "Динамо" - Костянтин Труханов (Харків)
"Маріуполь" - "Верес" - Дмитро Бондаренко (Одеса)
"Зоря" - "Ворскла" - Віктор Копієвський (Кропивницький)
15 квітня, неділя
"Зірка" - "Чорноморець" - Дмитро Кутаков (Київська обл.)
"Сталь" - "Карпати" - Микола Кривоносов (Київ)
"Олімпік" - "Олександрія" - Володимир Новохатний (Київ)
Раніше була інформація, що Прем'єр-ліга затвердила дати й час початку матчів 28-го і 29-го турів.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
1
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій