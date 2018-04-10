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10.04.2018  20:29

Шахтар і Динамо розсудить Труханов. Інші суддівські призначення на 27-й тур УПЛ

 

Стали відомі арбітри, які працюватимуть на матчах 27-го туру УПЛ.

14 квітня, субота

"Шахтар" - "Динамо" - Костянтин Труханов (Харків)

"Маріуполь" - "Верес" - Дмитро Бондаренко (Одеса)

"Зоря" - "Ворскла" - Віктор Копієвський (Кропивницький)

15 квітня, неділя

"Зірка" - "Чорноморець" - Дмитро Кутаков (Київська обл.)

"Сталь" - "Карпати" - Микола Кривоносов (Київ)

"Олімпік" - "Олександрія" - Володимир Новохатний (Київ)

Раніше була інформація, що Прем'єр-ліга затвердила дати й час початку матчів 28-го і 29-го турів.





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