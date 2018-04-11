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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
800 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.04.2018 10:35
Легендарний тренер включив Шевченка в свою команду мрії
58-річний італійський наставник Кало Анчелотті назвав ідеальний стартовий склад команди, складеної з футболістів, яких фахівець тренував в різний час.
З Буффоном і Каннаваро він перетинався в Пармі. Дель П'єро і Зідана тренував в Ювентусі. Шевченка, Мальдіні, Пірло і Несту - в Мілані. Ібрагімовича - в ПСЖ. Роналду - в Реалі, а Лама - в Баварії, пише Zbirna.com.
Раніше повідомлялося, що в 1997 році Вердер не захотів купити Шевченка.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій