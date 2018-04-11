Легендарний тренер включив Шевченка в свою команду мрії

58-річний італійський наставник Кало Анчелотті назвав ідеальний стартовий склад команди, складеної з футболістів, яких фахівець тренував в різний час.

З Буффоном і Каннаваро він перетинався в Пармі. Дель П'єро і Зідана тренував в Ювентусі. Шевченка, Мальдіні, Пірло і Несту - в Мілані. Ібрагімовича - в ПСЖ. Роналду - в Реалі, а Лама - в Баварії, пише Zbirna.com.

Раніше повідомлялося, що в 1997 році Вердер не захотів купити Шевченка.