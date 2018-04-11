Рома продовжує святкувати: президент клубу купався у фонтані в центрі Риму

Джеймс Паллотта

Президент Роми Джеймс Паллотта разом із уболівальниками святкував вихід у півфінал Ліги чемпіонів.

На радощах функціонер пірнув в фонтан на Пьяцца дель Пополо.

Раніше була інформація про емоції Роми на виіхд у півфінал.