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337 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.04.2018 11:39
Рома продовжує святкувати: президент клубу купався у фонтані в центрі Риму
|Джеймс Паллотта
Президент Роми Джеймс Паллотта разом із уболівальниками святкував вихід у півфінал Ліги чемпіонів.
На радощах функціонер пірнув в фонтан на Пьяцца дель Пополо.
E il presidente festeggia così @OfficialASRoma @Pallotta_James— ♥ThE WiTcH♥ (@SarettaAsR79) 10 квітня 2018 р.
DAJE ROMA DAJE #RomaBarcellona pic.twitter.com/lxbQUAb1dE
Раніше була інформація про емоції Роми на виіхд у півфінал.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій