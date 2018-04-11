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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
95 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.04.2018 12:55
Рома наздогнала київське Динамо в клубному рейтингу УЄФА
Рома перемогла Барселону у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Завдяки цій перемозі Рома набрала 62 бали в рейтингу клубів УЄФА, зайнявши 21-ше місце, яке вона поділяє разом з київським Динамо та Шальке.
Варто відзначити, що в цьому сезоні Ліги чемпіонів Рома набрала 23 залікових пункта в рейтингу клубів УЄФА, більше заробили тільки Барселона, Реал Мадрид та Баварія.
Додамо, що Шахтар залишається на своєму 14-му місці, маючи в своєму активі 81 пункт, пише football24.ua.
Раніше була інформація, що Рома вперше за 34 роки вийшла в півфінал Ліги чемпіонів.
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