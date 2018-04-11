Рома наздогнала київське Динамо в клубному рейтингу УЄФА

Рома перемогла Барселону у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Завдяки цій перемозі Рома набрала 62 бали в рейтингу клубів УЄФА, зайнявши 21-ше місце, яке вона поділяє разом з київським Динамо та Шальке.

Варто відзначити, що в цьому сезоні Ліги чемпіонів Рома набрала 23 залікових пункта в рейтингу клубів УЄФА, більше заробили тільки Барселона, Реал Мадрид та Баварія.

Додамо, що Шахтар залишається на своєму 14-му місці, маючи в своєму активі 81 пункт, пише football24.ua.

Раніше була інформація, що .