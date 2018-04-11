Лідер Динамо готується до матчу із Шахтарем. ВІДЕО

Сергій Сидорчук (другий ліворуч) та Георгій Цитаїшвілі (крайній праворуч) готуються до матчу із Шахтарем/ФК Динамо

Динамо провело чергове тренування перед матчем 27-го туру першості УПЛ із Шахтарем.

На клубній базі у Конча-Заспі у загальній групі тренувалося 20 футболістів. Заняття тривало близько години.

Зазначимо, що до гри із донеччанами готується капітан команди Сергій Сидорчук, який пропустив майже півроку через травму коліна. Також під керівництвом Олександра Хацкевича тренується молодий атакувальний хавбек Георгій Цитаїшвілі, який виступає у складі колективу U-21 та непогано проявив себе у декількох матчах.

Нагадаємо, що у матчі із Шахтарем киянам не допоможуть центральний хавбек Микола Шапаренко та захисник Тамаш Кадар.

Також стало відомо, що Шахтар і Динамо 14 квітня о 17:00 виведе на поле головний арбітр матчу Костянтин Труханов.