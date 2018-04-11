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859 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.04.2018 23:16
Лідер Шахтаря більше не цікавий Ман Сіті, Гвардіола хоче одноклубника Ярмоленка
|Фред/ФК Шахтар
Лідер півзахисту Шахтаря Фред вже не є трансферним пріорітетом для Манчестер Сіті.
Влітку головний тренер команди з Манчестера Хосеп Гвардіола хоче отримати у свій склад одноклубника українця Андрія Ярмоленка у Боруссії Юліана Вайгля.
Справа у тому, що у Сіті вважають Вайгля більше націленим на креатив, ніж на руйнування, що більш притаманне саме Фреду, пише The Independent.
Зазначимо, що 22-річний німець у нинішньому сезоні провів 30 матчів за Боруссію, забивши у них один гол. Його трансферна вартість, згідно із Transfermarkt, становить 30 мільйонів євро
Нагадаємо, взимку Шахтар не захотів відпускати Фреду у Ман Сіті за 57 мільйонів євро.
Також можливий трансфер Фреда в Англію прокоментував гендиректор Шахтаря Сергій Палкін.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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