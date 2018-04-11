Лідер Шахтаря більше не цікавий Ман Сіті, Гвардіола хоче одноклубника Ярмоленка

Фред/ФК Шахтар

Лідер півзахисту Шахтаря Фред вже не є трансферним пріорітетом для Манчестер Сіті.

Влітку головний тренер команди з Манчестера Хосеп Гвардіола хоче отримати у свій склад одноклубника українця Андрія Ярмоленка у Боруссії Юліана Вайгля.

Справа у тому, що у Сіті вважають Вайгля більше націленим на креатив, ніж на руйнування, що більш притаманне саме Фреду, пише The Independent.

Зазначимо, що 22-річний німець у нинішньому сезоні провів 30 матчів за Боруссію, забивши у них один гол. Його трансферна вартість, згідно із Transfermarkt, становить 30 мільйонів євро

Нагадаємо, взимку Шахтар не захотів відпускати Фреду у Ман Сіті за 57 мільйонів євро.

Також можливий трансфер Фреда в Англію прокоментував гендиректор Шахтаря Сергій Палкін.