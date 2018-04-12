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157 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.04.2018 18:15
Російський коментатор потролив збірну Росії з футболу, натякнувши, що її можна ототожнити з вівцями
|Алєксєй Андронов
Російський коментатор Алєксєй Андронов виклав у фейсбук неймовірне відео.
На ньому зображений автомобіль із надписом: "Збірна Росії з футболу - обличчя нашого спорту", а з вікна стирчить голова живої вівці.
"Відео дня", - підписав свій шедевр Андронов.
Раніше повідомлялося, що український коментатор біатлону Столярчук вважає, що 86 відсотків громадян Росії провалять тест на інтелект.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій