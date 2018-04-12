Російський коментатор потролив збірну Росії з футболу, натякнувши, що її можна ототожнити з вівцями

Алєксєй Андронов

Російський коментатор Алєксєй Андронов виклав у фейсбук неймовірне відео.

На ньому зображений автомобіль із надписом: "Збірна Росії з футболу - обличчя нашого спорту", а з вікна стирчить голова живої вівці.

"Відео дня", - підписав свій шедевр Андронов.

Раніше повідомлялося, що український коментатор біатлону Столярчук вважає, що 86 відсотків громадян Росії провалять тест на інтелект.