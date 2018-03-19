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19.03.2018  21:36

Коментатор біатлону Столярчук: 86 відсотків громадян Росії провалять тест на інтелект

Андрій Столярчук / Футбол 1/2

Український коментатор біатлону Андрій Столярчук скептично висловився щодо виборів президента Росії, які відбулися 18 березня.

Відповідний натяк він озвучив в ефірі UA:Перший під час чоловічої естафети в Голменколлені.

"Максім Цвєтков біжить неначе на вибори президента своєї країни. Це такий собі миттєвий тест на інтелект представників цієї країни, який десь 86 відсотків громадян успішно провалять", - сказав Столярчук.

Нагадаємо, що раніше Столярчук відповів одіозному російському колезі, назвавши його дурнем.





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