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232 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]19.03.2018 21:36
Коментатор біатлону Столярчук: 86 відсотків громадян Росії провалять тест на інтелект
|Андрій Столярчук / Футбол 1/2
Український коментатор біатлону Андрій Столярчук скептично висловився щодо виборів президента Росії, які відбулися 18 березня.
Відповідний натяк він озвучив в ефірі UA:Перший під час чоловічої естафети в Голменколлені.
"Максім Цвєтков біжить неначе на вибори президента своєї країни. Це такий собі миттєвий тест на інтелект представників цієї країни, який десь 86 відсотків громадян успішно провалять", - сказав Столярчук.
Нагадаємо, що раніше Столярчук відповів одіозному російському колезі, назвавши його дурнем.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій