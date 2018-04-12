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237 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.04.2018 20:27
Визначено дату та час проведення матчів 1/2 фіналу Кубку України
Матчі 1/2 фіналу Кубку України-2017/18 відбудуться 18 квітня.
Про це повідомляє прес-служба ФФУ.
Нагадаємо, що за вихід у фінал посперечаються Шахтар та Маріуполь, а також СК Дніпро-1 та Динамо.
Обидва поєдинки розпочнуться о 19:00: донеччани прийматимуть суперника у Харкові, а Динамо відправиться на виїзд у Дніпро.
Нагадаємо, що фінал заплановано на 9 травня у Дніпрі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій