Визначено дату та час проведення матчів 1/2 фіналу Кубку України

Матчі 1/2 фіналу Кубку України-2017/18 відбудуться 18 квітня.

Про це повідомляє прес-служба ФФУ.

Нагадаємо, що за вихід у фінал посперечаються Шахтар та Маріуполь, а також СК Дніпро-1 та Динамо.

Обидва поєдинки розпочнуться о 19:00: донеччани прийматимуть суперника у Харкові, а Динамо відправиться на виїзд у Дніпро.

Нагадаємо, що фінал заплановано на 9 травня у Дніпрі.