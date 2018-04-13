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187 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.04.2018 15:33
Із наступного сезону Баварію тренуватиме новий спеціаліст
|Ніко Ковач
Мюнхенська Баварія оголосила про призначення нового тренера з наступного сезону.
На зміну Юппу Хайнкесу прийде хорватський спеціаліст Ніко Ковач, який наразі тренує Айнтрахт.
Контракт набуде чинності з 1 липня 2018 року і буде розрахований на 3 роки.
Також відомо, що Баварія заплатила Айнтрахту 2,2 мільйона євро відступних за свого нового фахівця.
Нагадаємо, що Ковач добре знайомий зі спортивним директором Баварії Хасаном Саліхаміджичем, вони разом грали в Мюнхені в 2001-2003 роках.
Sportdirektor Hasan Salihamidžić bei #FCBayernTVlive: "Niko Kovač wird ab dem 1. Juli 2018 neuer Trainer des #FCBayern. Wir haben uns gestern auf einen Dreijahresvertrag geeinigt." #MiaSanMia @Brazzo pic.twitter.com/x5qNNALWEL— FC Bayern München (@FCBayern) 13 апреля 2018 г.
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