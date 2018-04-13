Із наступного сезону Баварію тренуватиме новий спеціаліст

Ніко Ковач

Мюнхенська Баварія оголосила про призначення нового тренера з наступного сезону.

На зміну Юппу Хайнкесу прийде хорватський спеціаліст Ніко Ковач, який наразі тренує Айнтрахт.

Контракт набуде чинності з 1 липня 2018 року і буде розрахований на 3 роки.

Також відомо, що Баварія заплатила Айнтрахту 2,2 мільйона євро відступних за свого нового фахівця.

Нагадаємо, що Ковач добре знайомий зі спортивним директором Баварії Хасаном Саліхаміджичем, вони разом грали в Мюнхені в 2001-2003 роках.