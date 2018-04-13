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3121 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]13.04.2018 17:11
Стали відомі дати півфінальних матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи
УЄФА оприлюднила дати матчів 1/2 фіналу єврокубкових турнірів.
Ліга Європи
Марсель - Зальцбург - 26 квітня і 3 травня
Арсенал - Атлетико - 26 квітня і 3 травня
Ліга чемпіонів
Баварія - Реал - 24 квітня і 2 травня
Ліверпуль - Рома - 24 квітня і 2 травня
Нагадаємо, що Рома ще до жеребкування знала суперника в 1/2 фіналу ЛЧ.
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E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій