Підтасовка УЄФА: Рома ще до жеребкування знала суперника в 1/2 фіналу ЛЧ. ФОТО

Італійська Рома ще до початку жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів знала, що зіграє з Ліверпулем удома 2 травня.

Про це свідчить звернення римського клубу до фанатів з пропозицією вже купувати квитки на прийдешні матчі. Повідомлення опубліковане до старту жеребкування, але вже видалене.

Нагадаємо, що Барселона плакала в роздягальні після поразки від Роми.