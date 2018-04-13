СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
766 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.04.2018 14:40
Підтасовка УЄФА: Рома ще до жеребкування знала суперника в 1/2 фіналу ЛЧ. ФОТО
Італійська Рома ще до початку жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів знала, що зіграє з Ліверпулем удома 2 травня.
Про це свідчить звернення римського клубу до фанатів з пропозицією вже купувати квитки на прийдешні матчі. Повідомлення опубліковане до старту жеребкування, але вже видалене.
Нагадаємо, що Барселона плакала в роздягальні після поразки від Роми.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій