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49 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.04.2018 23:55
Жирона програла вдома Бетісу у матчі 32-му турі чемпіонату Іспанії
13 квітня в Іспанії розпочався 32-й тур першості Ла Ліги.
Так, у першому його матчі Жирона вдома поступилася Бетісу 0:1.
Єдиний гол на 36-й хвилині забив Лорен Морон.
Завдяки перемозі Бетіс зміцнив свої позиції на 5-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату.
Нагадаємо, у 31-му турі Бетіс переміг Ейбар.
Чемпіонат Іспанії-2017/18
32-й тур
13 квітня
Жирона - Бетіс - 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 36 Лорен Морон.
🗞 CRÓNICA | Y la quinta consecutiva llegó (0-1) 5⃣😍— Real Betis Balompié (@RealBetis) 13 квітня 2018 р.
➡ https://t.co/fAiYMDLxaB#DíaDeBetis #GironaRealBetis pic.twitter.com/nljcSD2Ixr
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій