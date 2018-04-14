Жирона програла вдома Бетісу у матчі 32-му турі чемпіонату Іспанії

13 квітня в Іспанії розпочався 32-й тур першості Ла Ліги.

Так, у першому його матчі Жирона вдома поступилася Бетісу 0:1.

Єдиний гол на 36-й хвилині забив Лорен Морон.

Завдяки перемозі Бетіс зміцнив свої позиції на 5-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату.

Нагадаємо, у 31-му турі Бетіс переміг Ейбар.

Чемпіонат Іспанії-2017/18

32-й тур

13 квітня

Жирона - Бетіс - 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 36 Лорен Морон.