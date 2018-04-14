Арсенал переміг Балкани, перша поразка Руха у 2018-му році. Матчі 27-го туру Першої ліги

14 квітня відбудеться 7 матчів 27-го туру чемпіонату Першої ліги.

Так, Суми завдали першу у 2018 році поразку Руху з Винників - 1:0, а лідер першості Арсенал-Київ із тим же рахунком переміг Балкани.

Також інший лідер - ФК Полтава - здолав на виїзді Кремінь 2:0.

Таким чином, Арсенал закріпився на першій сходинці турнірної таблиці, а Суми піднялися на 11-е місце.

Нагадаємо, напередодні Волинь на виїзді здолала Оболонь.

Чемпіонат України-2017/18

Перша ліга

27-й тур

14 квітня

Суми - Рух - 0:0

Жемчужина - Авангард - 2:2

Арсенал-Київ - Балкани - 1:0

Нафтовик-Укрнафта - Гірник-Спорт - 2:1

Кремінь - Полтава - 0:2

Черкаський Дніпро - Десна - 16:00

Інгулець - Колос - 18:00