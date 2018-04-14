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140 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.04.2018 17:12
Арсенал переміг Балкани, перша поразка Руха у 2018-му році. Матчі 27-го туру Першої ліги
14 квітня відбудеться 7 матчів 27-го туру чемпіонату Першої ліги.
Так, Суми завдали першу у 2018 році поразку Руху з Винників - 1:0, а лідер першості Арсенал-Київ із тим же рахунком переміг Балкани.
Також інший лідер - ФК Полтава - здолав на виїзді Кремінь 2:0.
Таким чином, Арсенал закріпився на першій сходинці турнірної таблиці, а Суми піднялися на 11-е місце.
Нагадаємо, напередодні Волинь на виїзді здолала Оболонь.
Чемпіонат України-2017/18
Перша ліга
27-й тур
14 квітня
Суми - Рух - 0:0
Жемчужина - Авангард - 2:2
Арсенал-Київ - Балкани - 1:0
Нафтовик-Укрнафта - Гірник-Спорт - 2:1
Кремінь - Полтава - 0:2
Черкаський Дніпро - Десна - 16:00
Інгулець - Колос - 18:00
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій