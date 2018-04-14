Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
140 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
14.04.2018  17:12

Арсенал переміг Балкани, перша поразка Руха у 2018-му році. Матчі 27-го туру Першої ліги

 

14 квітня відбудеться 7 матчів 27-го туру чемпіонату Першої ліги.

Так, Суми завдали першу у 2018 році поразку Руху з Винників - 1:0, а лідер першості Арсенал-Київ із тим же рахунком переміг Балкани. 

Також інший лідер - ФК Полтава - здолав на виїзді Кремінь 2:0. 

Таким чином, Арсенал закріпився на першій сходинці турнірної таблиці, а Суми піднялися на 11-е місце. 

Нагадаємо, напередодні Волинь на виїзді здолала Оболонь.

Чемпіонат України-2017/18

Перша ліга

27-й тур

14 квітня

Суми - Рух - 0:0

Жемчужина - Авангард - 2:2

Арсенал-Київ - Балкани - 1:0

Нафтовик-Укрнафта - Гірник-Спорт - 2:1

Кремінь - Полтава - 0:2

Черкаський Дніпро - Десна - 16:00

Інгулець - Колос - 18:00





Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
18:54
Футбол. Динамо здолало Шахтар у матчі 27-го туру першості УПЛ
18:42
Хокей. Тренером бути важче, ніж гравцем - екс-нападник збірної України про своє призначення у тренерський штаб команди
17:44
Футбол. Жиру вириває перемогу для Челсі, Тоттенгем проти Ман Сіті. Інші матчі 34-го туру чемпіонату Англії
17:31
Хокей. Керманич збірної України відверто висловився про колишні невдачі команди
17:12
Футбол. Арсенал переміг Балкани, перша поразка Руха у 2018-му році. Матчі 27-го туру Першої ліги
16:39
Футбол. Бойова нічия у зустрічі Севільї та Вільярреала, Барселона проти Валенсії. Матчі 32-го туру чемпіонату Іспанії
16:19
Футбол. Шахтар - Динамо: Ротань та Мораес залишилися у запасі у матчі 27-го туру УПЛ
15:51
Футбол. Маріуполь здолав Верес та наблизився до Ліги Європи. Матч 27-го туру УПЛ
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!