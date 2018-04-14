СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
196 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.04.2018 17:44
Жиру вириває перемогу для Челсі, Тоттенгем проти Ман Сіті. Інші матчі 34-го туру чемпіонату Англії
14 квітня відбудеться сім поєдинків у рамках 34-го туру АПЛ.
Так, у першому з них Челсі на виїзді дотиснув Саутгемптом - 3:2. Переможний м'яч записав на свій рахунок Олівьє Жиру, який відзначився дублем.
Також цікавим обіцяє бути протистояння Тоттенгема та Манчестер Сіті.
Нагадаємо, Челсі у попередньому турі зіграв унічию із Вест Гемом.
Чемпіонат Англії-2017/18
34-й тур
14 квітня
Саутгемптон - Челсі - 2:3 (1:0)
Голи: 1:0 - 21 Тадич, 2:0 - 60 Беднарек, 2:1 - 70 Жиру, 2:2 - 75 Азар, 2:3 - 78 Жиру.
WHAT A COMEBACK! 🙌#SOUCHE pic.twitter.com/HKhLzz1t7q— Chelsea FC (@ChelseaFC) 14 квітня 2018 р.
Гаддерсфілд - Вотфорд 17:00
Свонсі - Евертон 17:00
Крістал Пелас - Брайтон 17:00
Бернлі - Лестер
Тоттенгем - Манчестер Сіті 21:45
Ліверпуль - Борнмут 19:30
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій