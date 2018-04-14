Жиру вириває перемогу для Челсі, Тоттенгем проти Ман Сіті. Інші матчі 34-го туру чемпіонату Англії

14 квітня відбудеться сім поєдинків у рамках 34-го туру АПЛ.

Так, у першому з них Челсі на виїзді дотиснув Саутгемптом - 3:2. Переможний м'яч записав на свій рахунок Олівьє Жиру, який відзначився дублем.

Також цікавим обіцяє бути протистояння Тоттенгема та Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Челсі у попередньому турі зіграв унічию із Вест Гемом.

Чемпіонат Англії-2017/18

34-й тур

14 квітня

Саутгемптон - Челсі - 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Тадич, 2:0 - 60 Беднарек, 2:1 - 70 Жиру, 2:2 - 75 Азар, 2:3 - 78 Жиру.

Гаддерсфілд - Вотфорд 17:00

Свонсі - Евертон 17:00

Крістал Пелас - Брайтон 17:00

Бернлі - Лестер

Тоттенгем - Манчестер Сіті 21:45

Ліверпуль - Борнмут 19:30