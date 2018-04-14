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14.04.2018  19:24

Байєр розбив Айнтрахт, Герта мінімально здолала Кельн. Матчі 30-го туру чемпіонату Німеччини

 

У 30-му турі німецької Бунедесліги ліверкузенський Байєр зогромив франкфуртський Айнтрах з рахунком 4:1.

Хет-трик на рахунку форварда фармацевтів Кевіна Фолланда.

Герта завдяки дублю Зельке здобула вольову перемогу над Кельном.

Напередодні Вольфсбург та Аугсбург розійшлися миром.

Чемпіонат Німеччини

30-й тур

14 квітня

Байєр - Айнтрахт 4:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 20 Брандт, 1:1 - 23 Фабіан, 2:1 - 71 Фолланд, 3:1 - 77 Фолланд, 4:1 - 88 Фолланд

Герта - Кельн 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 29 Битенкур, 1:1 - 49 Зельке, 2:1 - 53 Зельке

Гоффенхайм - Гамбург 2:0

Голи: 1:0 - 18 Гнабрі, 2:0 - 27 Салаї

Штутгарт - Ганновер 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Томмі, 1:1 - 90+1 Фуллкруг

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