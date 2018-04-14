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37 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.04.2018 23:40
Кальярі мінімально здолав Удінезе, Інтер втратив очки в Бергамо Матчі 32-го туру чемпіонату Італії
У 32-му турі Серії А Кальярі вдома переміг Удінезе (2:1).
Зазначимо, що рахунок у матчі відкрили гості.
В іншому матчі Дженоа здолала Кротоне (1:0).
Нагадаємо, що в минулому турі футболісти Кальярі поступилися Вероні.
Чемпіонат Італії
32-й тур
14 квітня
Кальярі - Удінезе 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 10 Лазанья, 1:1 - 21 Паволетті, 2:1 - 84 Чеппителлі
Дженоа - Кротоне 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 28 Бесса
К'єво - Торіно 0:0
Аталанта - Інтер 0:0 (0:0)
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