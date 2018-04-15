Ібрагімович забиває і знову приносить перемогу Гелексі в MLS. ВІДЕО

Златан Ібрагімович

Нападник Лос-Анджелес Гелексі Златан Ібрагімович забив черговий гол за свій новий клуб.

Цього разу 36-річний швед розписався у воротах Чикаго Фаєр. Матч так і звершився з рахунком 1:0 на користь ЛА.

Це вже третій м'яч форварда в MLS.

Нагадаємо, що Ібра дебютував за Гелексі двома дивовижним голами.