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421 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]15.04.2018 10:36
Ібрагімович забиває і знову приносить перемогу Гелексі в MLS. ВІДЕО
|Златан Ібрагімович
Нападник Лос-Анджелес Гелексі Златан Ібрагімович забив черговий гол за свій новий клуб.
Цього разу 36-річний швед розписався у воротах Чикаго Фаєр. Матч так і звершився з рахунком 1:0 на користь ЛА.
Це вже третій м'яч форварда в MLS.
Нагадаємо, що Ібра дебютував за Гелексі двома дивовижним голами.
A lion in his natural habitat.— LA Galaxy (@LAGalaxy) 14 апреля 2018 г.
🦁 @Ibra_official pic.twitter.com/Db4Gg9Usgw
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій