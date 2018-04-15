Шевченко оцінив шанси Макаренка на потрапляння до збірної

Євген Макаренко

Захисник бельгійського Кортрейка Євген Макаренко перебуває в полі зору тренерів збірної України.

Про це повідомив головний наставник синьо-жовтих Андрій Шевченко.

"Ми стежимо за всіма кандидатами в збірну України, щотижня обмінюємося з колегами враженнями. Сподіваюся, гратимуть усі наші легіонери", - сказав Шева.

"Євген Макаренко? Безумовно, він є в числі тих виконавців, які перебувають в полі нашого зору. Ми і раніше за ним дивилися, а тепер робимо це набагато пильніше - у нього хороші відгуки, і він нарівні з усіма має шанси приїхати на наступний збір, який ми почнемо в Харкові 23 травня", - пояснив тренер.

"Потім мені доведеться поїхати на фінал Ліги чемпіонів. Зіграємо два матчі, але всі деталі, що стосуються їх проведення, дізнаюся наступного тижня, коли приїду в ФФУ", - цитує Шевченка Команда №1.

Нагадаємо, що Макаренко перейшов до Андерлехта.