Стало відомо, скільки лідер Шахтаря заробить у Бешикташі

Бернард

Півзахисник Шахтаря Бернард вже майже домовився з Бешикташем про деталі майбутнього переходу і незабаром підпише контракт з турецьким клубом.

За відомостями Azonceoldu, сторони вже домовилися про те, що Бернард підпише контракт на чотири роки і буде отримувати в новому клубі зарплату 3,5 мільйона євро в рік.

Зараз агент футболіста повинен узгодити останні деталі угоди і після цього Бешикташ офіційно оголосить про перехід Бернарда, пише FootBoom.

Раніше була інформація, що один з лідерів АПЛ цікавиться Бернардом.

Також повідомлялося, що трансфер .