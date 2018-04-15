СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
804 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.04.2018 17:59
Стало відомо, скільки лідер Шахтаря заробить у Бешикташі
|Бернард
Півзахисник Шахтаря Бернард вже майже домовився з Бешикташем про деталі майбутнього переходу і незабаром підпише контракт з турецьким клубом.
За відомостями Azonceoldu, сторони вже домовилися про те, що Бернард підпише контракт на чотири роки і буде отримувати в новому клубі зарплату 3,5 мільйона євро в рік.
Зараз агент футболіста повинен узгодити останні деталі угоди і після цього Бешикташ офіційно оголосить про перехід Бернарда, пише FootBoom.
Раніше була інформація, що один з лідерів АПЛ цікавиться Бернардом.
Також повідомлялося, що трансфер Бернарда в Інтер на межі зриву через фінансові апетити футболіста.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій