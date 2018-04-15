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62 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.04.2018 18:29
Ньюкасл виграв у Арсенала. Матчі 34-го туру чемпіонату Англії
Ньюкасл виграв у Арсенала в атчі 34-го туру чемпіонату Англії - 2:1.
Як відомо, напередодні Манчестер Сіті впевнено переміг Тоттенгем.
Чемпіонат Англії
34-й тур
15 квітня
Ньюкасл – Арсенал 2:1 (1:1, 1:0)
Голи: 0:1 – 14 Ляказетт, 1:1 – 29 Перес, 2:1 – 68 Рітчі
#NUFCvAFC pic.twitter.com/HaLyVkqcK7— Arsenal FC (@Arsenal) 15 квітня 2018 р.
Манчестер Юнайтед - Вест Бромвіч 18:00
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій