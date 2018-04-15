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7 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.04.2018 19:40
Бордо обіграв Монпельє. Поєдинки 33-го туру чемпіонату Франції
Монпельє на своєму полі поступився Бордо в матчі 33-го туру Ліги 1.
Нагадємо, раніше Ліон розбив Амьєн, Генгам на останніх секундах врятував гру проти Лілля.
Чемпіонат Франції
33-й тур
14 квітня
Монпельє – Бордо 1:3 (0:1, 1:2)
Голи: 0:1 – 9 Брейтуейт, 0:2 – 49 Камано, 0:3 – 78 Мейте, 1:3 – 88 Скірі
#MHSCFCGB |1-3| Et c'est terminé... 90’ 🔶🔷— MHSC (@MontpellierHSC) 15 квітня 2018 р.
Buts: Braithwaite, Kamano, Meite, Skhiri ⚽ pic.twitter.com/CBUhEbw7Ab
Труа - Марсель 18:00
ПСЖ - Монако 22:00
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