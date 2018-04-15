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15.04.2018  19:40

Бордо обіграв Монпельє. Поєдинки 33-го туру чемпіонату Франції

 

Монпельє на своєму полі поступився Бордо в матчі 33-го туру Ліги 1.

Нагадємо, раніше Ліон розбив Амьєн, Генгам на останніх секундах врятував гру проти Лілля.

Чемпіонат Франції

33-й тур

14 квітня

Монпельє – Бордо 1:3 (0:1, 1:2)

Голи: 0:1 – 9 Брейтуейт, 0:2 – 49 Камано, 0:3 – 78 Мейте, 1:3 – 88 Скірі

Труа - Марсель 18:00

ПСЖ - Монако 22:00

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