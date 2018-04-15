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548 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.04.2018 22:50
Капітан Шахтаря влітку змінить клуб?
|Даріо Срна
Захисник Шахтаря Даріо Срна допустив можливість завершення кар'єри футболіста в іншому клубі.
Про це він заявив у коментарі Великому Футболу.
"Можливо, варто дати дорогу молодим футболістам. Вище Шахтаря ніхто не може бути. В такому чемпіонаті молоді футболісти ростуть швидше, ніж раніше. Прийму з клубом рішення, яке буде влаштовувати всіх", - сказав він.
"Так, можливо, я продовжу кар'єру в іншому клубі. Але я обіцяв своєму батькові, що я з футболом закінчу на футбольному полі. Якщо не в футболці Шахтаря, то в іншій, але на полі", - заявив хорват.
Раніше повідомлялося, що Срна стане головним тренером лідера Першої ліги.
Як відомо, Шахтар підписав бразильця, щоб замінити Срну.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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