Капітан Шахтаря влітку змінить клуб?

Даріо Срна

Захисник Шахтаря Даріо Срна допустив можливість завершення кар'єри футболіста в іншому клубі.

Про це він заявив у коментарі Великому Футболу.

"Можливо, варто дати дорогу молодим футболістам. Вище Шахтаря ніхто не може бути. В такому чемпіонаті молоді футболісти ростуть швидше, ніж раніше. Прийму з клубом рішення, яке буде влаштовувати всіх", - сказав він.

"Так, можливо, я продовжу кар'єру в іншому клубі. Але я обіцяв своєму батькові, що я з футболом закінчу на футбольному полі. Якщо не в футболці Шахтаря, то в іншій, але на полі", - заявив хорват.

Раніше повідомлялося, що Срна стане головним тренером лідера Першої ліги.

Як відомо, Шахтар підписав бразильця, щоб замінити Срну.