Шахтар домовився з Манчестер Юнайтед про трансфер Фреда, - ЗМІ

Фред

Донецький Шахтар влітку продасть Фреда в англійський Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Динамоманія.

За інформацією джерела, сума трансферу складе 50 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що МЮ зацікавлений у трансфері лідера Шахтаря Фреда.

Нагадаємо, що Фред розповів про амбітні наміри покращити свою кар'єру.