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451 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]16.04.2018 16:32
Шахтар домовився з Манчестер Юнайтед про трансфер Фреда, - ЗМІ
|Фред
Донецький Шахтар влітку продасть Фреда в англійський Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє Динамоманія.
За інформацією джерела, сума трансферу складе 50 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що МЮ зацікавлений у трансфері лідера Шахтаря Фреда.
Нагадаємо, що Фред розповів про амбітні наміри покращити свою кар'єру.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій