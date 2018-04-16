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284 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]16.04.2018 21:57
Відома співачка виконала пісню про потужний удар Ракицького. ВІДЕО
|Світлана Тарабарова
Українська співачка Світлана Тарабарова заспівала свою пісню Цунамі, переробивши її під захисника Шахтаря Олександра Ракицького.
Сталося це в студії радіо Максимум.
Тарабарова зробила акцент на потужному, як цунамі, ударі оборонця гірників.
Нагадаємо, що раніше лідер гурту СКАЙ заспівав пісню про Алієва.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій