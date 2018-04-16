Відома співачка виконала пісню про потужний удар Ракицького. ВІДЕО

Світлана Тарабарова

Українська співачка Світлана Тарабарова заспівала свою пісню Цунамі, переробивши її під захисника Шахтаря Олександра Ракицького.

Сталося це в студії радіо Максимум.

Тарабарова зробила акцент на потужному, як цунамі, ударі оборонця гірників.

Нагадаємо, що раніше лідер гурту СКАЙ заспівав пісню про Алієва.