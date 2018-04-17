Шовковський двічі вдарив свою колишню дружину

Олександр Шовковський з Ольгою Альоновою

Екс-голкіпер київського Динамо застосував фізичну силу до своєї колишньої дружини Ольги Альонової.

Про це розповіла сама жінка.

"Він ударив мене двічі. Перший раз, коли я намагалася забрати телефон у його дівчини", - розповіла Альонова в ефірі ТСН.

Нагадаємо, що раніше теща Шовковського стріляля в нього.