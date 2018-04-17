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2030 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.04.2018 08:56
Шовковський двічі вдарив свою колишню дружину
|Олександр Шовковський з Ольгою Альоновою
Екс-голкіпер київського Динамо застосував фізичну силу до своєї колишньої дружини Ольги Альонової.
Про це розповіла сама жінка.
"Він ударив мене двічі. Перший раз, коли я намагалася забрати телефон у його дівчини", - розповіла Альонова в ефірі ТСН.
Нагадаємо, що раніше теща Шовковського стріляля в нього.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій