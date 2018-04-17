Фанат Боруссії М зґвалтував 19-річну дівчину в поїзді

Уболівальник гладбаської Борусії, повертаючись додому з Мюнхена після матчу з Баварією (5:1), зґвалтував 19-річну дівчину.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Після інциденту дівчина звернулася в поліцію, пізніше її забрали в лікарню на обстеження. Працівники поліції знайшли підозрюваного та забрали його у відділення.

"Це жахлива ситуація, яку ми засуджуємо. Сподіваємось, що винний буде притягнутий до відповідальності. Нам шкода, що ім'я нашого клубу тепер пов'язане з цим страшним злочином", - цитує заяву німецького клубу Футбол 24.

Нагадаємо, що російський уболівальник кинув півня в тренера своєї команди.