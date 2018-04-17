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353 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]17.04.2018 12:35
Фанат Боруссії М зґвалтував 19-річну дівчину в поїзді
Уболівальник гладбаської Борусії, повертаючись додому з Мюнхена після матчу з Баварією (5:1), зґвалтував 19-річну дівчину.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Після інциденту дівчина звернулася в поліцію, пізніше її забрали в лікарню на обстеження. Працівники поліції знайшли підозрюваного та забрали його у відділення.
"Це жахлива ситуація, яку ми засуджуємо. Сподіваємось, що винний буде притягнутий до відповідальності. Нам шкода, що ім'я нашого клубу тепер пов'язане з цим страшним злочином", - цитує заяву німецького клубу Футбол 24.
Нагадаємо, що російський уболівальник кинув півня в тренера своєї команди.
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