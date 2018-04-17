Буряк: Це був найгірший матч Динамо й Шахтаря за останні років п'ять

Леонід Буряк

Шахтар і Динамо продемонстрували невиразний футбол в 27 турі УПЛ (0:1).

Так вважає екс-тренер киян Леонід Буряк.

"На мій погляд, це був, мабуть, найгірший очний матч Шахтаря і Динамо за останні, напевно, років п'ять. Так, на полі були емоції, загострення пристрастей, боротьба. А от в плані виконавчої майстерності суперники себе не виявили", - підкреслив експерт.

"Звичайно, великий плюс цього поєдинку в тому, що Динамо вдалося зберегти інтригу в чемпіонаті. Хоча і ці три очки відіграти підопічним Олександра Хацкевича буде непросто, оскільки навіть перемога ще в одному очному протистоянні не гарантує перемоги в чемпіонаті. У гірників набагато краща різниця м'ячів", - сказав Буряк.

"Гравці збірної України в цьому матчі? Розчарував Марлос. Решта, на мій погляд, зіграли приблизно на своєму рівні. П'ятова ми не беремо, оскільки у нього особливої ​​роботи хоч і не було, цей воротар грає на досить високому рівні. У ньому сумнівів немає", - цитує екс-динамівця Команда №1.

Раніше Буряк постійно чув, що у Києва ось-ось заберуть фінал Ліги чемпіонів.