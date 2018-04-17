Тренер Маріуполя: Не будемо ставити "автобус" біля своїх воріт у кубковому матчі проти Шахтаря

Олександр Бабич / ФК Маріуполь

Маріуполь не збирається грати всією командою в обороні в 1/2 фіналу Кубку України.

Про це повідомив головний тренер команди Олександр Бабич.

"Кубкові матчі треба виносити за рамки. Тут своя самовіддача, інтрига, яка, буває, закінчується несподіваними результатами. Звичайно, нам хотілося б піднести сюрприз, але ми розуміємо, що будемо грати проти топ-клубу і фаворита турніру", - сказав коуч.

"Ми постараємося зіграти в грамотний, організований футбол, не на відбій. У Маріуполя буде ротація, тому що орендовані футболісти не зможуть вийти на поле, це ми теж розуміємо. Тому ще подумаємо над складом", - зазначив фахівець.

"Ми розуміємо, що Шахтар захоче реабілітуватися в Кубку за поразку в чемпіонаті. Наше ж завдання - не дати гірникам проявити свої найкращі якості й по можливості знайти свій шанс у контратаках, у стандартних положеннях. Грати у відкритий футбол небезпечно, але ставити біля своїх воріт "автобус" теж не хочеться", - цитує Бабича ФФУ.

Нагадаємо, що УПЛ визнала Бабича найкращим тренером 22 туру чемпіонату.