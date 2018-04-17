Лідер атак Ман Сіті більше не зіграє в АПЛ, проте одужає до ЧС-2018

Серхіо Агуеро (ліворуч)

Аргентинський нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро пропустить заключну частину першості АПЛ.

Про це стало відомо після того, як Агуеро було прооперовано через травму коліна.

"Відновлююсь після травми коліна. Маю мотивацію повернутися на поле якомога швидше", - написав аргентинець у Twitter.

При цьому, за словами журналіста Хосе Альвареса Хайі, Агуеро буде готовий грати на чемпіонаті світу-2018, який стартує 14 червня, без будь-яких обмежень.

29-річний Агуеро в нинішньому сезоні провів за Сіті 39 матчів у всіх турнірах, забив 30 голів і віддав с7 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що у Манчестер Сіті готові витратити близько 200 мільйонів фунтів на підсилення складу.