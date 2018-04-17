Стало відомо, яке місто прийматиме матч за Суперкубок України
Матч за Суперкубок України у 2018 році прийматиме Одеса.
Про це в інтерв'ю виданню СпортАрена заявив президент Прем'єр-ліги України Томас Грімм.
"Суперкубок прийматиме Одеса, і, наскільки мені відомо, це було вирішено ще попереднім керівництвом. В будь-якому разі це хороший вибір", - заявив Грімм.
Також він додав, що в УПЛ не планують проводити такий матч в інших країнах, як це роблять у топ-чемпіонатах.
"Але, як на мене, в даному випадку Суперкубок дуже важливий для України та вболівальників і має проводитись в Україні. Проте якщо хтось сам звернеться до ФФУ чи УПЛ з дуже хорошою грошовою пропозицією провести Суперкубок України у себе, то можливий і такий сценарій", - додав новоспечений керманич Ліги.
Нагадаємо, що 18 квітня відбудуться матчі 1/2 фіналу Кубку України-2017/18.
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