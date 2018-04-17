Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
5762 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
17.04.2018  21:59

Стало відомо, яке місто прийматиме матч за Суперкубок України

 

Матч за Суперкубок України у 2018 році прийматиме Одеса. 

Про це в інтерв'ю виданню СпортАрена заявив президент Прем'єр-ліги України Томас Грімм.

"Суперкубок прийматиме Одеса, і, наскільки мені відомо, це було вирішено ще попереднім керівництвом. В будь-якому разі це хороший вибір", - заявив Грімм.

Також він додав, що в УПЛ не планують проводити такий матч в інших країнах, як це роблять у топ-чемпіонатах. 

"Але, як на мене, в даному випадку Суперкубок дуже важливий для України та вболівальників і має проводитись в Україні. Проте якщо хтось сам звернеться до ФФУ чи УПЛ з дуже хорошою грошовою пропозицією провести Суперкубок України у себе, то можливий і такий сценарій", - додав новоспечений керманич Ліги.

Нагадаємо, що 18 квітня відбудуться матчі 1/2 фіналу Кубку України-2017/18





Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
00:28
Футбол. Барселона не змогла обіграти Сельту, Депортиво без Коваля зіграв унічию із Севільєю. Матчі 33-го туру чемпіонату Іспанії
00:12
Футбол. Клуб третього дивізіону вийшов у фінал. Матч 1/2 фіналу Кубку Франції
17.04.2018
23:59
Футбол. Інтер розгромив Кальярі та вийшов на третє місце. Матч 33-го туру чемпіонату Італії
23:47
Футбол. Кейн забив, але цього забракло Тоттенгему для звитяги над Брайтоном у матчі 35-го туру чемпіонату Англії
23:36
Футбол. Хет-трик Мюллера виводить Баварію у фінал. Матч 1/2 фіналу Кубку Німеччини
22:55
Бокс. У Гассієва зробили заяву щодо місця проведення бою із Усиком
22:33
Хокей. Збірна України здобула важку та важливу перемогу над Угорщиною на ЧС у Києві
21:59
Футбол. Стало відомо, яке місто прийматиме матч за Суперкубок України
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!