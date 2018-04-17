Хет-трик Мюллера виводить Баварію у фінал. Матч 1/2 фіналу Кубку Німеччини

Томас Мюллер

Баварія розтрощила Байєр у матчі 1/2 фіналу Кубку Німеччини.

Завдяки хет-трику Томаса Мюллера, дублю Роберта Левандовського, а також влучному удару Тіагу Алькантари мюнхенці відсвяткували перемогу 6:2.

Суперник баварців у фіналі Кубку, який відбудеться 19 травня у Берліні, визначиться 18 квітня у протистоянні Шальке Євгена Коноплянки та Айнтрахта.

Нагадаємо, що Баварія спромоглася вийти у фінал після того, як у минулорічному розіграшу турніру поступилася на стадії півфіналу дортмундській Боруссії.

Як відомо, Баварія дострокова оформила чемпіонський титул у Бундеслізі.

Кубок Німеччини-2017/18

1/2 фіналу

17 квітня

Байєр - Баварія - 2:6 (1:2)

Голи: 0:1 - 3 Левандовський, 0:2 - 9 Левандовський, 1:2 - 16 Бендер, 1:3 - 52 Мюллер, 1:4 - 61 Алькантара, 1:5 - 64 Мюллер, 2:5 - 72 Бейлі, 2 :6 - 78 Мюллер.