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17.04.2018  23:36

Хет-трик Мюллера виводить Баварію у фінал. Матч 1/2 фіналу Кубку Німеччини

 Томас Мюллер

Баварія розтрощила Байєр у матчі 1/2 фіналу Кубку Німеччини. 

Завдяки хет-трику Томаса Мюллера, дублю Роберта Левандовського, а також влучному удару Тіагу Алькантари мюнхенці відсвяткували перемогу 6:2. 

Суперник баварців у фіналі Кубку, який відбудеться 19 травня у Берліні, визначиться 18 квітня у протистоянні Шальке Євгена Коноплянки та Айнтрахта. 

Нагадаємо, що Баварія спромоглася вийти у фінал після того, як у минулорічному розіграшу турніру поступилася на стадії півфіналу дортмундській Боруссії. 

Як відомо, Баварія дострокова оформила чемпіонський титул у Бундеслізі.

Кубок Німеччини-2017/18

1/2 фіналу

17 квітня

Байєр - Баварія - 2:6 (1:2)

Голи: 0:1 - 3 Левандовський, 0:2 - 9 Левандовський, 1:2 - 16 Бендер, 1:3 - 52 Мюллер, 1:4 - 61 Алькантара, 1:5 - 64 Мюллер, 2:5 - 72 Бейлі, 2 :6 - 78 Мюллер.





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