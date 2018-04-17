Хет-трик Мюллера виводить Баварію у фінал. Матч 1/2 фіналу Кубку Німеччини
|Томас Мюллер
Баварія розтрощила Байєр у матчі 1/2 фіналу Кубку Німеччини.
Завдяки хет-трику Томаса Мюллера, дублю Роберта Левандовського, а також влучному удару Тіагу Алькантари мюнхенці відсвяткували перемогу 6:2.
Суперник баварців у фіналі Кубку, який відбудеться 19 травня у Берліні, визначиться 18 квітня у протистоянні Шальке Євгена Коноплянки та Айнтрахта.
🏆📢 BERLIN, BERLIN, WIR FAHREN NACH BERLIN! 📢 🏆#B04FCB #Berlin2018 #MiaSanMia pic.twitter.com/ZgSY2sn7Ng— FC Bayern München (@FCBayern) 17 квітня 2018 р.
Нагадаємо, що Баварія спромоглася вийти у фінал після того, як у минулорічному розіграшу турніру поступилася на стадії півфіналу дортмундській Боруссії.
Як відомо, Баварія дострокова оформила чемпіонський титул у Бундеслізі.
Кубок Німеччини-2017/18
1/2 фіналу
17 квітня
Байєр - Баварія - 2:6 (1:2)
Голи: 0:1 - 3 Левандовський, 0:2 - 9 Левандовський, 1:2 - 16 Бендер, 1:3 - 52 Мюллер, 1:4 - 61 Алькантара, 1:5 - 64 Мюллер, 2:5 - 72 Бейлі, 2 :6 - 78 Мюллер.
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