Інтер розгромив Кальярі та вийшов на третє місце. Матч 33-го туру чемпіонату Італії

17 квітня розпочався 33-й тур чемпіонату Серії А.

Так, у першому матчі Інтер розгромив Кальярі 4:0.

Завдяки перемозі чорно-сині вийшли на третє місце, випередивши Рому та Лаціо. Міланці випереджають конкурентів на два очки, але у тих є по грі у запасі.

Раніше повідомлялося, що у 32-му турі Інтер зіграв унічию із Аталантою.

Чемпіонат Італії-2017/18

33-й тур

17 квітня

Інтер - Кальярі - 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 3 Жоау Канселу, 2:0 - 49 Ікарді, 3:0 - 60 Брозович, 4:0 - 90 Перишич.

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