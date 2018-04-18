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40 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.04.2018 23:59
Інтер розгромив Кальярі та вийшов на третє місце. Матч 33-го туру чемпіонату Італії
17 квітня розпочався 33-й тур чемпіонату Серії А.
Так, у першому матчі Інтер розгромив Кальярі 4:0.
Завдяки перемозі чорно-сині вийшли на третє місце, випередивши Рому та Лаціо. Міланці випереджають конкурентів на два очки, але у тих є по грі у запасі.
Раніше повідомлялося, що у 32-му турі Інтер зіграв унічию із Аталантою.
Чемпіонат Італії-2017/18
33-й тур
17 квітня
Інтер - Кальярі - 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 3 Жоау Канселу, 2:0 - 49 Ікарді, 3:0 - 60 Брозович, 4:0 - 90 Перишич.
90' - Niente recupero e triplice fischio al "Meazza": l'Inter travolge il Cagliari grazie alle reti di #Cancelo, @MauroIcardi, #Brozovic e #Perisic!#InterCagliari 4⃣-0⃣ #FORZAINTER ⚫🔵 pic.twitter.com/h89s1jrdiV— Inter (@Inter) 17 квітня 2018 р.
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