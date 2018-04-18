Барселона не змогла обіграти Сельту, Депортиво без Коваля зіграв унічию із Севільєю. Матчі 33-го туру чемпіонату Іспанії

17 квітня розпочалися матчі 33-го туру чемпіонату Ла Ліги.

Так, Депортиво без українця Максима Коваля на воротах розписав нульову нічию із Севільєю.

Барселона зіграла 2:2 із Сельтою на виїзді. Ліонель Мессі вийшов на поле на 60-й хвилині, а дебютним голом у матчі Ла Ліги відзначився Усман Дембеле.

Також в іншому матчі Вільярреал здолав 2:1 Леганес та наблизився до 5-го місця.

Раніше повідомлялося, що у рамках 32-го туру Депортиво здолав Атлетик, а Барселона - Валенсію.

Чемпіонат Іспанії-2017/18

33-й тур

17 квітня

Депортиво - Севілья - 0:0

Сельта - Барселона - 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 36 Дембеле, 1:1 – 45 Кастро, 1:2 – 64 Пако Алькасер, 2:2 – 82 Аспас.

⏰ Final whistle!

Celta 2-2 FC Barcelona

⚽ Jonny and Iago Aspas / O.Dembélé and Alcácer

🔵🔴 #CeltaBarça pic.twitter.com/jq0xM5dgwR — FC Barcelona (@FCBarcelona) 17 квітня 2018 р.

Вільярреал - Леганес - 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Руїс, 2:0 - 55 Бакка, 2:1 - 82 Брашанац.

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