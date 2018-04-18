Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
31 перегляд Версія для друку Коментарі  [    ]
18.04.2018  00:28

Барселона не змогла обіграти Сельту, Депортиво без Коваля зіграв унічию із Севільєю. Матчі 33-го туру чемпіонату Іспанії

 

17 квітня розпочалися матчі 33-го туру чемпіонату Ла Ліги. 

Так, Депортиво без українця Максима Коваля на воротах розписав нульову нічию із Севільєю. 

Барселона зіграла 2:2 із Сельтою на виїзді. Ліонель Мессі вийшов на поле на 60-й хвилині, а дебютним голом у матчі Ла Ліги відзначився Усман Дембеле. 

Також в іншому матчі Вільярреал здолав 2:1 Леганес та наблизився до 5-го місця. 

Раніше повідомлялося, що у рамках 32-го туру Депортиво здолав Атлетик, а Барселона - Валенсію.

Чемпіонат Іспанії-2017/18

33-й тур

17 квітня

Депортиво - Севілья - 0:0

Сельта - Барселона - 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 36 Дембеле, 1:1 – 45 Кастро, 1:2 – 64 Пако Алькасер, 2:2 – 82 Аспас.

Вільярреал - Леганес - 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Руїс, 2:0 - 55 Бакка, 2:1 - 82 Брашанац. 

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ





Читай також
Барселона зробила нову пропозицію захиснику, якого хоче придбати Реал
Срна розповів, чому вирішив відмовити Барселоні
Барселона плакала в роздягальні після поразки від Роми
Депортиво виграв у Малаги в 31 турі чемпіонату Іспанії
Депортиво без Коваля розійшовся миром із Лас-Пальмасом. Інші матчі 29-го туру чемпіонату Іспанії
Легендарний футболіст продемонстрував філігранну техніку на лаві запасних, чим здивував нашого Максима Коваля. ВІДЕО
Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
00:28
Футбол. Барселона не змогла обіграти Сельту, Депортиво без Коваля зіграв унічию із Севільєю. Матчі 33-го туру чемпіонату Іспанії
00:12
Футбол. Клуб третього дивізіону вийшов у фінал. Матч 1/2 фіналу Кубку Франції
17.04.2018
23:59
Футбол. Інтер розгромив Кальярі та вийшов на третє місце. Матч 33-го туру чемпіонату Італії
23:47
Футбол. Кейн забив, але цього забракло Тоттенгему для звитяги над Брайтоном у матчі 35-го туру чемпіонату Англії
23:36
Футбол. Хет-трик Мюллера виводить Баварію у фінал. Матч 1/2 фіналу Кубку Німеччини
22:55
Бокс. У Гассієва зробили заяву щодо місця проведення бою із Усиком
22:33
Хокей. Збірна України здобула важку та важливу перемогу над Угорщиною на ЧС у Києві
21:59
Футбол. Стало відомо, яке місто прийматиме матч за Суперкубок України
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!