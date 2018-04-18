Надія збірної України мріє виступати в АПЛ

Руслан Малиновський

Півзахисник Генка Руслан Малиновський хоче пограти в АПЛ.

Футболіст розповів, що мріє виступати в складі Арсеналу.

"Де хочу грати? В Англії, в лондонському Арсеналі. Я з дитинства за нього вболіваю", - сказав Малиновський в коментарі Tribuna.com.

Як відомо, раніше Малиновський розповів, що поки що в нього немає ніяких пропозицій.

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