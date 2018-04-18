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354 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.04.2018 14:56
Надія збірної України мріє виступати в АПЛ
|Руслан Малиновський
Півзахисник Генка Руслан Малиновський хоче пограти в АПЛ.
Футболіст розповів, що мріє виступати в складі Арсеналу.
"Де хочу грати? В Англії, в лондонському Арсеналі. Я з дитинства за нього вболіваю", - сказав Малиновський в коментарі Tribuna.com.
Як відомо, раніше Малиновський розповів, що поки що в нього немає ніяких пропозицій.
Також була інформація, що Малиновський разом з Генком не зміг здобути свій перший титул.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій