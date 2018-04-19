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67 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.04.2018 23:37
Ювентус несподівано втратив очки, Наполі наближається. Матчі 33-го туру чемпіонату Італії
18 квітня відбулося 9 матчів чемпіонату Серії А.
Так, Ювентус несподівано зіграв унічию із Кротоне, а от головний конкурент туринців у боротьбі за скудетто Наполі здобув перемогу над Удінезе, тому наблизився до першого місця на відстань у 4 очки.
Також цікаво завершився матч Фіорентина - Лаціо - 3:4.
Нагадаємо, напередодні Інтер розгромив Кальярі, вийшовши на один день на третє місце.
Чемпіонат Італії-2017/18
33-й тур
18 квітня
Беневенто - Аталанта - 0:3
Кротоне - Ювентус - 1:1
Верона - Сассуоло - 0:1
Рома - Дженоа - 2:1
СПАЛ - К'єво - 0:0
Наполі - Удінезе - 4:2
Сампдорія - Болонья - 1:0
Торіно - Мілан - 1:1
Фіорентина - Лаціо - 3:4
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