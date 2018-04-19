Ювентус несподівано втратив очки, Наполі наближається. Матчі 33-го туру чемпіонату Італії

18 квітня відбулося 9 матчів чемпіонату Серії А.

Так, Ювентус несподівано зіграв унічию із Кротоне, а от головний конкурент туринців у боротьбі за скудетто Наполі здобув перемогу над Удінезе, тому наблизився до першого місця на відстань у 4 очки.

Також цікаво завершився матч Фіорентина - Лаціо - 3:4.

Нагадаємо, напередодні Інтер розгромив Кальярі, вийшовши на один день на третє місце.

Чемпіонат Італії-2017/18

33-й тур

18 квітня

Беневенто - Аталанта - 0:3

Кротоне - Ювентус - 1:1

Верона - Сассуоло - 0:1

Рома - Дженоа - 2:1

СПАЛ - К'єво - 0:0

Наполі - Удінезе - 4:2

Сампдорія - Болонья - 1:0

Торіно - Мілан - 1:1

Фіорентина - Лаціо - 3:4