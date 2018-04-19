Російський клуб отримає премію за чемпіонство Зінченка в АПЛ

Олександ Зінченко

Російська Уфа отримає бонусну виплату за те, що її колишній гравець Олександр Зінченко став чемпіоном Англії у складі Ман Сіті.

Про суму, яку перерахують росіянам англійці, не повідомляється.

Грошовий бонус за чемпіонство "Манчестер Сіті"? Це передбачається. Але поки давайте не будемо про це, тому що є деякі нюанси. Можу сказати тільки, що ми плануємо залишитися в плюсі. Це - просто приємний бонус для нашого клубу", - цитують Ізвєстія генерального директора Уфи Шаміля Газізова.

Нагадаємо, Зінченко перейшов у Манчестер Сіті з Уфи у 2016 році.

Раніше повідомлялося, що Ман Сіті може відправити Зінченка в оренду у наступному сезоні.