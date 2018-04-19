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125 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.04.2018 21:50
Левандовський повідомив одноклубникам, що хоче перейти в Реал
|Маріуш Левандовський
Форвард Баварії Роберт Левандовський пов'язує своє майбутнє з мадридським Реалом.
Як повідомляє Bild, 29-річний поляк в розмовах зі своїми партнерами по команді обмовився про те, що влітку має намір змінити прописку і відправитися в Мадрид.
За інформацією видання, нападник хоче перейти в іспанську команду, однак не все в цій ситуації залежить від нього. Вся справа в тому, що Баварія не горить бажанням відпускати гравця, і тому цей трансфер все ще залишається під питанням.
Нагадаємо, що контракт Роберта з мюнхенцями розрахований до літа 2021 року, пише ua-football.com.
Раніше була інформація, що Кейн може замінити Левандовського в Баварії.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій