Левандовський повідомив одноклубникам, що хоче перейти в Реал

Маріуш Левандовський

Форвард Баварії Роберт Левандовський пов'язує своє майбутнє з мадридським Реалом.

Як повідомляє Bild, 29-річний поляк в розмовах зі своїми партнерами по команді обмовився про те, що влітку має намір змінити прописку і відправитися в Мадрид.

За інформацією видання, нападник хоче перейти в іспанську команду, однак не все в цій ситуації залежить від нього. Вся справа в тому, що Баварія не горить бажанням відпускати гравця, і тому цей трансфер все ще залишається під питанням.

Нагадаємо, що контракт Роберта з мюнхенцями розрахований до літа 2021 року, пише ua-football.com.

Раніше була інформація, що Кейн може замінити Левандовського в Баварії.