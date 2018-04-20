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20.04.2018  12:38

Маркевич радий, що Хачеріді поставили на місце

Євген Хачеріді

Такі футболісти, як Євген Хачеріді, навіть ціни собі не можуть скласти.

Про це заявив голова комітету національних збірних Мирон Маркевич, коментуючи конфлікт гравця з Динамо.

"Радий, що нарешті з'явився тренер, який поставив його на місце. Такі футболісти, як Хачеріді, навіть ціни собі не можуть скласти", - сказав він.

"Він захищав кольори славетного клубу – виходь на поле і грай. Та це вже його проблеми. Наскільки мені відомо, в Динамо на нього більше не розраховують. Це, вочевидь, правильно", – розповів Маркевич в інтерв'ю Footboom.

Як відомо, раніше Артем Федецький розповів про єдиного тренера, з яким не було конфлікту у Хачеріді.





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