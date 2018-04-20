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1623 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]20.04.2018 12:38
Маркевич радий, що Хачеріді поставили на місце
|Євген Хачеріді
Такі футболісти, як Євген Хачеріді, навіть ціни собі не можуть скласти.
Про це заявив голова комітету національних збірних Мирон Маркевич, коментуючи конфлікт гравця з Динамо.
"Радий, що нарешті з'явився тренер, який поставив його на місце. Такі футболісти, як Хачеріді, навіть ціни собі не можуть скласти", - сказав він.
"Він захищав кольори славетного клубу – виходь на поле і грай. Та це вже його проблеми. Наскільки мені відомо, в Динамо на нього більше не розраховують. Це, вочевидь, правильно", – розповів Маркевич в інтерв'ю Footboom.
Як відомо, раніше Артем Федецький розповів про єдиного тренера, з яким не було конфлікту у Хачеріді.
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