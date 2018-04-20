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20.04.2018  13:52

Маркевич змінив свою думку щодо Динамо

 Олександр Хацкевич веде Динамо у правильному напрямку

Динамо під керівництвом Олександра Хацкевича перебуває на правильному шляху розвитку. 

Так вважає авторитетний тренер, голова комітетів збірних ФФУ Мирон Маркевич. 

"Респект тренеру Динамо, що він з цієї команди починає щось ліпити. Радий, що у Хацкевича дещо виходить. Побачимо, що буде далі. Будемо робити висновки після того, як закінчиться чемпіонат та фінал Кубка України. Якщо дійсно кияни двічі обіграють Шахтар, то можна буде говорити, що команда оживає", - говорить він. 

Проте, на сьогоднішній день, з тими футболістами, що були у Хацкевича, він зробив крок уперед. Перш за все в агресії та деяких тактичних компонентах. Але не треба бути великим спеціалістом, щоб відмітити, що Шахтар має сильніший підбір гравців. Те, що Динамо не дало фактично ніяких шансів гірникам в очній зустрічі, говорить про те, що тренерський штаб Динамо йде правильним шляхом", - цитує Маркевича FootBoom.

Нагадаємо, раніше Маркевич розкритикував Динамо, назвавши його стан ганебним.

Також восени 2017-го Маркевич заявив, що майже жоден гравець Динамо не відповідає високому рівню вимог у команді.





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