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23 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]20.04.2018 23:31
Боруссія М розібралася з Вольфсбургом у 31 турі чемпіонату Німеччини
20 квітня розпочався 31 тур Бундесліги.
У єдиному матчі дня Боруссія М удома легко перемогла Вольфсбург.
Нагадаємо, що Коноплянка не допоміг Шальке здобути важливу перемогу в 1/2 фіналу Кубку Німеччини.
Чемпіонат Німеччини
31 тур
20 квітня
Боруссія М - Вольфсбург 3:0 (3:0, 0:0)
Голи: 1:0 - 8 Штіндль, 2:0 - 35 Раффаел, 3:0 - 44 Крамер
Siiiiiiiieg! 😍😍😍 #BMGWOB 3:0 #AOK pic.twitter.com/7K4lGv8BAS— Borussia (@borussia) 20 апреля 2018 г.
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