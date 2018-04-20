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20.04.2018  23:31

Боруссія М розібралася з Вольфсбургом у 31 турі чемпіонату Німеччини

 

20 квітня розпочався 31 тур Бундесліги.

У єдиному матчі дня Боруссія М удома легко перемогла Вольфсбург.

Нагадаємо, що Коноплянка не допоміг Шальке здобути важливу перемогу в 1/2 фіналу Кубку Німеччини.

Чемпіонат Німеччини

31 тур

20 квітня

Боруссія М - Вольфсбург 3:0 (3:0, 0:0)

Голи: 1:0 - 8 Штіндль, 2:0 - 35 Раффаел, 3:0 - 44 Крамер

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