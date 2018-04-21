Мер Києва обіцяє щиру українську гостинність гостям столиці під час фіналу ЛЧ
|Віталій Кличко / ФФУ
Гості столиці України, які відвідають фінал ЛЧ будуть в захваті від української гостинності.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.
"Я щасливий, що в нашому місті пройдуть фінали Ліги чемпіонів. Це чудове свято спорту, і я переконаний, що кожен, хто відвідає 24-го та 26 травня у Києві вирішальні поєдинки жіночої та чоловічої Ліги чемпіонів, буде у захваті від нашої гостинності", - зазначив Кличко.
Мер столиці сподівається, що Київ відвідають понад 100 тисяч туристів, які приїдуть саме на фінал Ліги чемпіонів. До цієї події для вболівальників у місті буде відкрито кілька фан-зон, пише ua-football.
Раніше повідомлялося, що брати Клички зіграють у футбол перед фіналом Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, що фінал ЛЧ 2017/18 відбудеться в Києві на НСК Олімпійський.
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