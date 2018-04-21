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28 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.04.2018 16:14
Ейбар поступився Хетафе, Сельта приймає Валенсію. Матчі 34-го туру чемпіонату Іспанії
У 34-му турі іспанської Ла Ліги Ейбар вдома мінімально поступився Хетафе (0:1).
Єдиний гол у матчі забив хавбек гостей Олівейра на 23-й хвилині.
Зазначимо, що колишній гравець Динамо Віторіно Антунеш, з'явився на полі у складі гостей лише на 88-й хвилині.
Напередодні Леганес і Депортиво засмутили глядачів у 34 турі чемпіонату Іспанії.
Чемпіонат Іспанії
34-й тур
21 квітня
Ейбар - Хетафе 0:1 (0:1).
Гол: 0:1 - 23 Олівейра
FINAL #EibarGetafe 0-1— LaLiga (@LaLiga) 21 квітня 2018 р.
¡El primer gol de @MathiasOlivera5 en #LaLigaSantander hace soñar al @GetafeCF con Europa! 🤩💥 pic.twitter.com/f7AK0kGBJp
Інший матч туру Сельта - Валенсія розпочнеться о 17:15 за київським часом.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій