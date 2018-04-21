Ейбар поступився Хетафе, Сельта приймає Валенсію. Матчі 34-го туру чемпіонату Іспанії

У 34-му турі іспанської Ла Ліги Ейбар вдома мінімально поступився Хетафе (0:1).

Єдиний гол у матчі забив хавбек гостей Олівейра на 23-й хвилині.

Зазначимо, що колишній гравець Динамо Віторіно Антунеш, з'явився на полі у складі гостей лише на 88-й хвилині.

Напередодні Леганес і Депортиво засмутили глядачів у 34 турі чемпіонату Іспанії.

Чемпіонат Іспанії

34-й тур

21 квітня

Ейбар - Хетафе 0:1 (0:1).

Гол: 0:1 - 23 Олівейра

Інший матч туру Сельта - Валенсія розпочнеться о 17:15 за київським часом.

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