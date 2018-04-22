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171 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]22.04.2018 01:10
Як Барселона розтрощила Севілью в фіналі Кубку Короля. ФОТО. ВІДЕО
|Ліонель Мессі та Луїс Суарес
Барселона володар Кубку Короля 2017/18.
У фінальному поєдинку каталонці розтрощили Севілью 5:0.
Дубль оформив Луїс Суарес, ще по голу забили Мессі, Коутінью та Іньєста.
|Луїс Суарес
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій