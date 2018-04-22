Як Барселона розтрощила Севілью в фіналі Кубку Короля. ФОТО. ВІДЕО

Ліонель Мессі та Луїс Суарес

Барселона володар Кубку Короля 2017/18.

У фінальному поєдинку каталонці розтрощили Севілью 5:0.

Дубль оформив Луїс Суарес, ще по голу забили Мессі, Коутінью та Іньєста.