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22.04.2018  01:10

Як Барселона розтрощила Севілью в фіналі Кубку Короля. ФОТО. ВІДЕО

Ліонель Мессі та Луїс Суарес

Барселона володар Кубку Короля 2017/18.

У фінальному поєдинку каталонці розтрощили Севілью 5:0.

Дубль оформив Луїс Суарес, ще по голу забили Мессі, Коутінью та Іньєста.

Луїс Суарес




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