Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью?
207 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
22.04.2018  10:16

Олімпік - Карпати: де дивитися матч 28-го туру УПЛ

 

22 квітня у рамках 28-го туру УПЛ львівські Карпати на виїзді гратимуть із донецьким Олімпіком.

Матч розпочнеться о 14:00 і відбудеться на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського у Києві. 

Пряму трансляцію поєдинку можна подивитися на каналі Футбол 1, також вона буде доступна за цим посиланням (увага, трансляція платна).

Зазначимо, що Карпати йдуть дев'ятими, тоді як Олімпік - восьмий. Команди розділяє 4 очки, при цьому львів'яни мають серію із трьох перемог поспіль. 

Нагадаємо, напередодні Чорноморець поступився вдома Олександрії у рамках 28-го туру УПЛ.





Читай також
Захиснику Олімпіка не платят зарплату і ображають - він зібрав речі і поїхав з Києва
Екс-гравець Олімпіка працевлаштувався в Білорусі
Спортивний директор Олімпіка: Дискваліфікація команд U-19 і U-21 - це якийсь закид від Баранки
Карпати хочуть викупити контракт хавбека Севільї
Мірошніченко: Легіонери Карпат добре псують нерви іншим командам
Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
12:49
Футбол. Відомий український тренер у наступному сезоні продовжить працювати в Азербайджані
12:22
Хокей. Україна - Румунія: прогноз букмекерів на стартовий матч синьо-жовтих на ЧС-2018
11:59
Хокей. Яскрава перемога збірної України на ЧС у Києві: українці усією командою прийшли на прес-конференцію, викликавши овації. ВІДЕО
11:43
Футбол. Зоря - Маріуполь: де дивитися матч 28-го туру Прем'єр-ліги
11:23
Футбол. Динамо цікавиться захисником лідера першості Аргентини
10:59
Хокей. Збірна України стартує на чемпіонаті світу у дивізіоні 1В: розклад матчів
10:34
Теніс. Талановита українка розібіралася із росіянкою на турнірі WTA у Німеччині
10:16
Футбол. Олімпік - Карпати: де дивитися матч 28-го туру УПЛ
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!