Олімпік - Карпати: де дивитися матч 28-го туру УПЛ

22 квітня у рамках 28-го туру УПЛ львівські Карпати на виїзді гратимуть із донецьким Олімпіком.

Матч розпочнеться о 14:00 і відбудеться на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського у Києві.

Пряму трансляцію поєдинку можна подивитися на каналі Футбол 1, також вона буде доступна за цим посиланням (увага, трансляція платна).

Зазначимо, що Карпати йдуть дев'ятими, тоді як Олімпік - восьмий. Команди розділяє 4 очки, при цьому львів'яни мають серію із трьох перемог поспіль.

Нагадаємо, напередодні Чорноморець поступився вдома Олександрії у рамках 28-го туру УПЛ.