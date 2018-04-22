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207 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.04.2018 10:16
Олімпік - Карпати: де дивитися матч 28-го туру УПЛ
22 квітня у рамках 28-го туру УПЛ львівські Карпати на виїзді гратимуть із донецьким Олімпіком.
Матч розпочнеться о 14:00 і відбудеться на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського у Києві.
Пряму трансляцію поєдинку можна подивитися на каналі Футбол 1, також вона буде доступна за цим посиланням (увага, трансляція платна).
Зазначимо, що Карпати йдуть дев'ятими, тоді як Олімпік - восьмий. Команди розділяє 4 очки, при цьому львів'яни мають серію із трьох перемог поспіль.
Нагадаємо, напередодні Чорноморець поступився вдома Олександрії у рамках 28-го туру УПЛ.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій