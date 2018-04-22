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219 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.04.2018 21:13
Хет-трик: Ребров втретє став батьком
|Сергій і Анна Реброви / Команда №1
Екс-тренер київського Динамо і саудівського Аль-Ахлі Сергій Ребров втретє став батьком.
Про це повідмоляє Команда №1.
Дружина Сергія Станіславовича Анна народила йому чергового сина. Хлопця назвали Олександром.
У Реброва вже є двоє синів – 18-річний Дмитро та 2-річний Микита.
Нагадаємо, що днями Реброва звільнили з Аль-Ахлі, а про відставку він дізнався від журналіста.
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