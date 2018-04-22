Хет-трик: Ребров втретє став батьком

Сергій і Анна Реброви / Команда №1

Екс-тренер київського Динамо і саудівського Аль-Ахлі Сергій Ребров втретє став батьком.

Про це повідмоляє Команда №1.

Дружина Сергія Станіславовича Анна народила йому чергового сина. Хлопця назвали Олександром.

У Реброва вже є двоє синів – 18-річний Дмитро та 2-річний Микита.

Нагадаємо, що днями Реброва звільнили з Аль-Ахлі, а про відставку він дізнався від журналіста.