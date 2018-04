Реброва звільнили з Аль-Ахлі

Керівництво аравійського Аль-Ахлі вирішило звільнити головного тренера команди українця Сергія Реброва.

Про це повідомляє офіційний твіттер клубу.

Al-Ahli terminated the contract of Sergei Rebrov, and Tunisian manager Fathi Al-Jabal will lead the team in the upcoming AFC Champions League Round of 16 matches.



Al-Ahli board thanked His Excellency Mr. Turki Al Al-Sheikh for his ongoing support for the club. #AHLIFC