Реброва звільнили з Аль-Ахлі

Сергій Ребров

Керівництво аравійського Аль-Ахлі вирішило звільнити головного тренера команди українця Сергія Реброва.

Про це повідомляє офіційний твіттер клубу.

Al-Ahli terminated the contract of Sergei Rebrov, and Tunisian manager Fathi Al-Jabal will lead the team in the upcoming AFC Champions League Round of 16 matches.



Al-Ahli board thanked His Excellency Mr. Turki Al Al-Sheikh for his ongoing support for the club. #AHLIFC — AlAhli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) 19 квітня 2018 р.

Новим тренером Аль-Ахлі стане Фатхі Аль-Жабаль, який раніше працював із низкою аравійських клубів і в Катарі.

Раніше повідомлялося, що Ребров та Аль-Ахлі зупинилися за крок до чемпіонського титулу у Саудівській Аравії.

Також була інформація, що Ребров вивів Аль-Ахлі у плей-офф Азіатської Ліги чемпіонів.