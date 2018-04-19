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137 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.04.2018 20:57
Реброва звільнили з Аль-Ахлі
|Сергій Ребров
Керівництво аравійського Аль-Ахлі вирішило звільнити головного тренера команди українця Сергія Реброва.
Про це повідомляє офіційний твіттер клубу.
Al-Ahli terminated the contract of Sergei Rebrov, and Tunisian manager Fathi Al-Jabal will lead the team in the upcoming AFC Champions League Round of 16 matches.— AlAhli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) 19 квітня 2018 р.
Al-Ahli board thanked His Excellency Mr. Turki Al Al-Sheikh for his ongoing support for the club. #AHLIFC
Новим тренером Аль-Ахлі стане Фатхі Аль-Жабаль, який раніше працював із низкою аравійських клубів і в Катарі.
Раніше повідомлялося, що Ребров та Аль-Ахлі зупинилися за крок до чемпіонського титулу у Саудівській Аравії.
Також була інформація, що Ребров вивів Аль-Ахлі у плей-офф Азіатської Ліги чемпіонів.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій