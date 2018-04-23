Франков: Шість жовтих карток Шахтаря з Ворсклою під обнулення - це збіг?

Артем Франков

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков підозрює гірників у навмисному отримуванні жовтих карток у матчі проти Ворскли (4:2).

Про це він написав на matchday.

"Шахтар набрав 6 карток у матчі з Ворсклою, з них три - під обнулення в матчі з Маріуполем, який мають намір виграти. Це мало досить показовий вигляд. Серед трьох - Степаненко, якого вже УЄФА карала за таке. Два інших - Марлос і Дентіньо", - пояснив фахівець.

"Законодавча база вже приведена у відповідність голосуванню виконкому ФФУ (Бернарда вдалося відмазати, покликаючись на відсутність відповідної статті), так чи буде розслідувана ця історія? Із чим ми маємо справу - з незвичайним збігом або ж навмисним отриманням попереджень?" - питає Франков.

Нагадаємо, що Бандурко, Кочетов і Франков відсторонені від роботи у ФФУ до 24 травня.