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22 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]23.04.2018 23:52
Евертон мінімально обіграв Ньюкасл у 35 турі чемпіонату Англії
23 квітня відбувся єдиниий матч дня 35 туру чемпіонату Англії.
У ньому Евертон удома переміг Ньюкасл.
Нагадаємо, що напередодні Арсенал переміг Вест Гем, а Ман Сіті розбомбив Свонсі.
Чемпіонат Англії
35 тур
23 квітня
Евертон - Ньюкасл 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 - 51 Волкотт
FT. Up the Toffees. #EFCmatchday pic.twitter.com/MtuPpasZ99— Everton (@Everton) 23 апреля 2018 г.
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