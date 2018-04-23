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23.04.2018  23:52

Евертон мінімально обіграв Ньюкасл у 35 турі чемпіонату Англії

 

23 квітня відбувся єдиниий матч дня 35 туру чемпіонату Англії.

У ньому Евертон удома переміг Ньюкасл.

Нагадаємо, що напередодні Арсенал переміг Вест Гем, а Ман Сіті розбомбив Свонсі.

Чемпіонат Англії

35 тур

23 квітня

Евертон - Ньюкасл 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 - 51 Волкотт

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